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Владислав Дикиджи: мне не нравится чувство адреналина, когда сердце стучит, ноги ватные

Владислав Дикиджи: мне не нравится чувство адреналина, когда сердце стучит, ноги ватные
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Серебряный призёр чемпионата России Владислав Дикиджи поделился мнением о чувстве адреналина.

«Мне страшно всегда. Любые соревнования — страшно, любые мероприятия — страшно. Волнуюсь очень сильно. Никогда не задумывался о том, почему мне страшно. Может, на самом деле мне не страшно, а я себя так успокаиваю.

Мне не нравится это чувство адреналина, когда сердце стучит, ноги ватные. Всё трясётся. Но, может, благодаря ему у меня и получается так исполнять прыжки и кататься», — рассказал Дикиджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Напомним, в конце ноября в Москве завершились соревнования мужчин в рамках шестого этапа серии Гран-при России — 2023/2024 по фигурному катанию. Наибольшую сумму баллов от судей получил Владислав Дикиджи.

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