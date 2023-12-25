Владислав Дикиджи: мне не нравится чувство адреналина, когда сердце стучит, ноги ватные

Серебряный призёр чемпионата России Владислав Дикиджи поделился мнением о чувстве адреналина.

«Мне страшно всегда. Любые соревнования — страшно, любые мероприятия — страшно. Волнуюсь очень сильно. Никогда не задумывался о том, почему мне страшно. Может, на самом деле мне не страшно, а я себя так успокаиваю.

Мне не нравится это чувство адреналина, когда сердце стучит, ноги ватные. Всё трясётся. Но, может, благодаря ему у меня и получается так исполнять прыжки и кататься», — рассказал Дикиджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Напомним, в конце ноября в Москве завершились соревнования мужчин в рамках шестого этапа серии Гран-при России — 2023/2024 по фигурному катанию. Наибольшую сумму баллов от судей получил Владислав Дикиджи.