Дикиджи: не совсем отказался от «Макдональдса», но, если я поправляюсь, появляются щёки

Российский фигурист Владислав Дикиджи рассказал о контроле своего веса и отношении к здоровой пище.

«У меня получается так — если я поправляюсь, у меня сразу появляются щёки. Когда я поменьше был, они пухленькие были, и это меня раздражало. Это мотивация, чтобы лучше выглядеть. Решил совместить это — и для прыжков лучше, и щёчки уйдут.

Я не совсем отказался от «Макдональдса». Я могу прийти и взять ролл раз в неделю. У меня нет строгой диеты, и я не знаю, есть ли она у других. Я вроде слежу, а вроде и нет. Я похудел, держу сейчас свой вес, и мне очень хорошо. Но если даже набрал — приходится потом очень сильно на льду выложиться, чтобы обратно скинуть его.

Пытаюсь ли я строить здоровые отношения с едой? Да. И полезного поем — например, один день откажусь от макарон, попрошу: мамуль, свари мне риса и курочку какую-нибудь. Не отказываю себе, но и не перебарщиваю с жирными продуктами.

Готовлю ли сам? Я люблю, как мама готовит. Очень вкусно. Пока мама может меня кормить, пусть кормит (улыбается)», — сказал Дикиджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.