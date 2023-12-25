Рудковская — о восстановлении Жилиной: всё идёт не так быстро, как хотелось бы

Российская телеведущая и музыкальный продюсер, совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская рассказала о восстановлении фигуристки Вероники Жилиной после травмы. По словам Рудковской, фигуристка проходит реабилитацию в Центре Дмитрия Николаевича Дзюкаева.

«Это лучший специалист по нейрохирургии в России, один из лучших в мире. У Ники есть улучшения, но всё идёт не так быстро, как хотелось бы, сложная травма. У Жилиной феноменальный потенциал, она может исполнить три четверных, три с половиной акселя, но от травм не застрахован ни один спортсмен. Поэтому этот сезон в минус», — цитирует Рудковскую Metaratings.

Напомним, Вероника Жилина была заявлена на второй этап Гран-при России в Омске, но снялась с соревнований из-за травмы.