Валиева — о реакции на новость о положительной допинг-пробе: надо было потерять телефон

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о событиях Олимпиады 2022 года, когда на следующий день после завершения командного турнира, в котором сборная России одержала победу, стало известно о сдаче спортсменкой положительной допинг-пробы.

«Поначалу было сложно. Старалась даже не читать комментарии, но, к сожалению, иногда попадались какие-то новости. Сейчас уже могу понять, где критика, к которой можно прислушаться, а где просто негатив. Это приходит с опытом», — цитирует Валиеву «РИА Новости Спорт».

«Надо было мне потерять свой телефон во время Олимпиады. Отключиться в момент соревнований от социальных сетей — самое лучшее решение», — добавила спортсменка.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS), рассмотревший дело фигуристки, планирует вынести решение к 12 февраля 2024 года.