Евгений Семененко выиграл премию «Чемпионата» и стал «Королём фигурки»
Поделиться
Стали известны итоги премии «Чемпионата» и телеграм-канала «Ход коньком» «Король и Королева фигурки». Финальное голосование среди мужчин завершено, двукратный чемпион России Евгений Семененко опередил Романа Костомарова, Петра Гуменника и Владислава Дикиджи.
Вот как распределились голоса:
• Евгений Семененко – 35,1% (3652 голоса);
• Роман Костомаров – 26,9% (2805 голосов);
• Пётр Гуменник – 20,9% (2175 голосов);
• Владислав Дикиджи – 17,1% (1783 голоса).
Голосование шло в течение месяца. Сначала кандидаты преодолели групповой этап, затем — два полуфинала.
Комментарии
- 25 декабря 2023
-
14:27
-
14:19
-
14:14
-
12:23
-
11:10
-
10:45
-
10:20
-
09:55
-
09:30
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
-
01:40
-
00:47
-
00:26
- 24 декабря 2023
-
22:24
-
22:20
-
21:24
-
20:55
-
20:31
-
19:57
-
18:57
-
18:44
-
18:16
-
18:01
-
17:56
-
16:31
-
16:18
-
15:37
-
15:01
-
14:54
-
13:18
-
13:03
-
12:39
Партнерский контент