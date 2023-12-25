Евгений Семененко выиграл премию «Чемпионата» и стал «Королём фигурки»

Стали известны итоги премии «Чемпионата» и телеграм-канала «Ход коньком» «Король и Королева фигурки». Финальное голосование среди мужчин завершено, двукратный чемпион России Евгений Семененко опередил Романа Костомарова, Петра Гуменника и Владислава Дикиджи.

Вот как распределились голоса:

• Евгений Семененко – 35,1% (3652 голоса);

• Роман Костомаров – 26,9% (2805 голосов);

• Пётр Гуменник – 20,9% (2175 голосов);

• Владислав Дикиджи – 17,1% (1783 голоса).

Голосование шло в течение месяца. Сначала кандидаты преодолели групповой этап, затем — два полуфинала.