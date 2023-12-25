Экс-россиянка Анастасия Губанова признана лучшей спортсменкой Грузии в 2023 году

Чемпионка Европы 2023 года грузинская фигуристка Анастасия Губанова, до 2021 года представлявшая Россию, признана лучшей спортсменкой Грузии в 2023 году, сообщает Национальный олимпийский комитет Грузии (GNOC).

Фото: Федерация фигурного катания Грузии

В GNOC подчеркнули значимость титула Губановой на ЧЕ-2023, он стал первым для страны на подобном уровне. При этом стоит отметить, что на последовавшем чемпионате мира — 2023, который прошёл в Сайтаме (Япония), Губанова заняла лишь 14-е место. Победительницей соревнований стала японская фигуристка Каори Сакамото.

21-летняя Губанова тренируется в группе Евгения Рукавицына. Анастасия — уроженка Тольятти.

В текущем сезоне Губанова демонстрирует не самые высокие результаты. Она дважды выступала на этапах Гран-при ISU, где оба раза становилась шестой.