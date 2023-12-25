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«Посмотрите, кто у меня в гостях». Алина Загитова опубликовала интригующее видео

«Посмотрите, кто у меня в гостях». Алина Загитова опубликовала интригующее видео
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в социальных сетях интригующее видео вместе с известным российским комиком Игорем Джабраиловым.

«Всем привет. Наконец-то этот день настал. Посмотрите, кто у меня в гостях», — сказала Загитова в видео.

21-летняя Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Российская спортсменка получает высшее образование на факультете журналистики, работает ведущей на телевидении и участвует в ледовых шоу. Также Алина является чемпионкой мира 2019 года, серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов, чемпионкой Европы 2018 года.

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ю На фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

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