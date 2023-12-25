Вайцеховская: ответьте мне, в чём Трусова может быть первой сейчас?

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне спортивная журналистка Елена Вайцеховская поделилась размышлениями касательно перспектив серебряного призёра Олимпиады-2022 Александры Трусовой.

«Итак, Трусова: да или всё-таки нет (продолжит ли карьеру)?

Мне кажется, однозначного ответа на этот вопрос не существует, и вот почему: с точки зрения физических качеств, очень многих, начиная со строения тела, Саша способна быть конкурентоспособной на льду ещё очень долго. Добавить ОФП, чуть подснять вес – и восстановить желаемое количество четверных вообще не должно оказаться проблемой.

Мне кажется, Яна Рудковская это очень хорошо понимает. И при каждом удобном случае как бы подводит Сашу к мысли: «Ты можешь. Как смог в своё время Евгений Плющенко». Сравнение не думаю, что случайно. Евгений в те свои годы был, возможно, единственным, кто мог — и смог. Трусова — тот же вариант. Другую девочку с четверными, кто способен протащить прыжки через пубертат, не потеряв их по пути, я, наверное, не назову.

Но есть одно большое «НО»: главная мотивация Саши всегда заключалась в том, чтобы быть первой. Не по месту на пьедестале, а по факту свершения. Она и была. С лутцем, с тулупом, с флипом, с двумя четверными в программе, с тремя, с четырьмя…

Сейчас Трусова сколько угодно может повторять, что победа на Олимпиаде была главной целью её жизни, но изначально она куда как сильнее хотела быть на этой Олимпиаде девочкой, которая первой в мире сделает в программе пять четверных. Что и сделала.

А теперь попробуйте ответить: в чём Саша может быть первой сейчас? Выступить ещё на одних Играх и добиться триумфа после того, как первый блин вышел комом? До неё это гораздо эффектнее сделала Алёна Савченко. Выиграть Олимпиаду с четверным прыжком или двумя? Эта ниша занята Аней Щербаковой с двумя флипами. С тремя квадами и тройным акселем? Тоже зафиксировано — Камилой Валиевой в командном турнире. Так что главный вопрос здесь не в том, сможет Трусова или нет. А в том, чтобы отыскать спусковой крючок, способный заставить Сашу захотеть сделать то, чего сейчас хотим от неё мы», — написала Вайцеховская в своих социальных сетях.