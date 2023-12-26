«Этот спортсмен на уровень выше Ильи». Нарижный сравнил катание Малинина и Сяо Хим Фа

Бронзовый призёр чемпионата России по фигурному катанию в танцах на льду Дэвид Нарижный, выступающий в паре с Ириной Хаврониной, высказался о французском фигуристе Адаме Сяо Хим Фа, сравнив его с победителем финала Гран-при ISU сезона-2023/2024 американцем Ильёй Малининым.

«Я смотрел этап Гран-при во Франции, господи, как я нервничал, чтобы он Илью обогнал. Адам и скользит круто, он музыкальный, и прыгает. Да, у Ильи очень крутые прыжки, он делает их с невероятным запасом, идёт максимально стабильно. Он очень крутой, ничего не хочу сказать, но мне близко то, как катается Адам. Я перекатывал его дорожку прошлогоднюю из короткой программы, чтобы что-то себе забрать, и сейчас хочу новые дорожки его попробовать. Я вижу в нём какое-то чувство внутреннее. Илья пока катается как юниор, у него нет пластики, у него деревянное тело — смотрится немного по-детски. А когда смотришь на Адама, видишь, что человек головой понимает, что он делает. Он прочувствовал это изнутри и каждое движение делает осмысленно. Очень приятно за ним смотреть, хотелось, чтобы он выиграл, потому что я понимаю, что этот спортсмен на уровень выше Ильи. Не потому, что он прыгает лучше, а потому, что он понимает, что он делает. Он не просто делает элементы, он показывает настоящее мужское катание. Каждый жест у него музыкален, осмыслен. Я не помню такого.

Для меня Адам Сяо Хим Фа гораздо сильнее и интереснее, чем тот же Юдзуру Ханю, хотя Юдзуру — бог одиночного катания. Тот же Нэйтан Чен, я его очень люблю, но, на мой взгляд, Адам сейчас лучше. Мне нравится, как человек чувствует себя на льду — это потрясающе!» — сказал Нарижный в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Анастасией Матросовой и Яной Левхиной.