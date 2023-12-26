Хавронина: отворачиваться от международных стартов нельзя, мы всегда должны быть в теме

Бронзовые призёры чемпионата России в танцах на льду Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный оценили важность международных стартов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Анастасией Матросовой и Яной Левхиной.

— Вы молодцы, что продолжаете следить за мировой ареной, потому что из-за всей этой ситуации с отстранением многие отвернулись от международных стартов…

Ирина: Прям отворачиваться нельзя, потому что мы всегда должны быть в теме, всегда должны быть готовы. Мы должны быть на одном уровне, чтоб, если вдруг нас допустят, мы были готовы выйти на международную арену. Если такое случится, мы должны быть конкурентоспособными и знать, какие тенденции сейчас в международном спорте.

Дэвид: Я считаю, это неправильно, если кто-то не смотрит.

Ирина: Наша федерация сделала такое расписание, что мы всегда подготовлены, у нас много стартов и мы держим себя в тонусе.

Дэвид: Если нам когда-то скажут «вот, вы можете ехать», мы в целом будем готовы, потому что весь сезон у нас занят соревнованиями — вторая половина сезона у нас вся расписана.