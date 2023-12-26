Елизавета Туктамышева рассказала о самой крупной трате призовых

Чемпионка мира и Европы, российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своём блоге рассказала о заработках фигуристов и самой крупной трате призовых в карьере.

«Самая большая покупка – квартира в Петербурге. Сейчас такие цены на недвижимость, что всё равно пришлось копить, импульсивно не купишь. Не было такого, что мне понравилась квартира – и я на неё копила, наоборот – я копила деньги, думала, куда их вложить – и решилась на квартиру», — написала Туктамышева.

Напомним, 27-летняя воспитанница Алексея Мишина в октябре 2023 года объявила о паузе в спортивной карьере и пропуске соревновательного сезона-2023/2024. В планах Туктамышевой — сосредоточиться на выступлениях в ледовом шоу и занятости в медиапроектах.