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Сихарулидзе: ФФККР будет жёстче относиться к переходам спортсменов

Сихарулидзе: ФФККР будет жёстче относиться к переходам спортсменов
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Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе заявил о планируемом ужесточении позиции федерации по смене российскими фигуристами спортивного гражданства.

«Моя позиция: тех, кто реально покинул Россию, живёт и тренируется за рубежом, удерживать не стоит. ФФККР им не помогала, страна в их подготовку деньги не вкладывала. А вот по тем, в кого вкладывала и на кого надеялась в плане отдачи в виде спортивных результатов, вопросы есть. Категорически против того, чтобы фигурист сначала договорился о переходе, а потом в ускоренном порядке стал оформлять гражданство», — цитирует Сихарулидзе «РИА Новости Спорт».

«Если на первых порах после отстранения наших спортсменов от международных соревнований мы достаточно лояльно относились к подобным переходам, то сейчас позиция будет жёстче», — добавил Сихарулидзе.

Напомним, ранее стало известно о признании бывшей российской фигуристки, уроженки Тольятти Анастасии Губановой спортсменкой года в Грузии.

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