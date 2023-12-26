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Формат чемпионата России по прыжкам в фигурном катании будет изменен

Формат чемпионата России по прыжкам в фигурном катании будет изменен
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Формат чемпионата России по прыжкам в фигурном катании будет изменен. В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) остались недовольны итогами прошлого соревнования. Организаторы примут необходимые изменения из-за низкой посещаемости соревнований.

«Помимо изменений формата, прозвучало предложение сделать капитанами команд фигуристов, которые не стали чемпионами России в нынешнем году», – сообщает «Матч ТВ».

Формат чемпионата России по прыжкам в фигурном катании в первую очередь изменит процесс выбора капитанов. Также Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) обратится за помощью к специалистам в сфере продвижения спортивных мероприятий, которые постараются повысить интерес к соревнованиям. Чемпионат России по прыжкам пройдет в Москве с 19 по 22 января.

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