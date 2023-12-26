Костомаров — о карьере: тебе может казаться, что ты можешь ещё, но лучше уйти победителем

Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду Роман Костомаров поделился мнением о том, когда фигуристам стоит завершать профессиональную карьеру.

«Каждый для себя выбирает свой путь, когда остановиться, принимает своё решение. Моё решение было принято в 29 лет, для спорта уже достаточно много. Поскольку я выиграл три чемпионата Европы, два чемпионата мира, Олимпийские игры, я понимал, что на пятки наступает молодежь, которая прогрессирует и хочет быть лучше тебя. Понял, что пришло время заканчивать. Лучше всегда уйти победителем. Тебе может казаться, что ты можешь ещё. Знаю людей, которые остались, потом проигрывали, а потом занимали ещё более дальние места. Я всегда хотел уйти с золотого пьедестала и чтобы была возможность заниматься профессиональным спортом, выступать в шоу и проектах», — сказал Костомаров в рамках VK Лектория.

Напомним, 10 января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован в реанимацию с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений у спортсмена развился некроз периферийных сосудов, после чего врачами было принято решение об ампутации конечностей. Позднее Костомаров прошёл процедуру протезирования и вышел на лёд в декабре 2023 года, выступив на юбилейном шоу Ильи Авербуха.