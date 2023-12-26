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Костомаров рассказал, что самостоятельно водит автомобиль

Костомаров рассказал, что самостоятельно водит автомобиль
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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, что самостоятельно водит автомобиль, несмотря на ампутированные ранее конечности.

«Да, я сам езжу за рулём. Как преодолеваю себя? Очень трудно, поскольку все знают, с какой ситуацией я столкнулся. Каждый день — испытание, что‑то новое. Всему надо снова учиться. Ходить, бегать, велосипед крутить, да просто жить в быту с моими нынешними физическими возможностями», — приводит слова Костомарова «Матч ТВ».

Напомним, 10 января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован в реанимацию с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений у спортсмена развился некроз периферийных сосудов, после чего врачами было принято решение об ампутации конечностей. Позднее Костомаров прошёл процедуру протезирования и вышел на лёд в декабре 2023 года, выступив на юбилейном шоу Ильи Авербуха.

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