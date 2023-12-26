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В РУСАДА подтвердили задержку проверки лабораторией Стокгольма допинг-пробы Валиевой

В РУСАДА подтвердили задержку проверки лабораторией Стокгольма допинг-пробы Валиевой
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Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова подтвердила задержку проверки лабораторией Стокгольма допинг-пробы Олимпийской чемпионки 2022 года в командном первенстве, чемпионки Европы Камилы Валиевой.

«Нам неизвестно, понесла ли стокгольмская лаборатория какое-то наказание. Действительно проба спортсменки была протестирована с очень большой задержкой после доставки в Стокгольм», — сказала Логинова в интервью ТАСС.

17-летняя Валиева подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Результат проверки пробы от 25 декабря 2021 года был обнародован в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. Ожидается, что Спортивный арбитражный суд вынесет решение по делу спортсменки до 12 февраля 2024 года.

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