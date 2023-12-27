Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

19-летний Дикиджи рассказал, когда планирует завершить карьеру

19-летний Дикиджи рассказал, когда планирует завершить карьеру
Комментарии

19-летний российский фигурист, серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Владислав Дикиджи рассказал, когда планирует завершить карьеру. Спортсмен собирается выступать на профессиональном уровне как минимум до двадцати четырёх лет.

«Я думаю, что лет до двадцати четырёх я точно буду в этом. Сто процентов. А дальше… Вдруг травмы? Я хочу долго кататься», — приводит слова Дикиджи ТАСС.

Отметим, 19-летний Дикиджи стал первым в мужском одиночном катании, кому удалось выиграть два этапа серии Гран-при России в этом году. Дикиджи сначала стал чемпионом четвёртого этапа, который прошёл в Казани, а позднее — шестого, заключительного, состоявшегося в Москве.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию доступны в Okko.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android