«Переживают, как за своих детей». Леонтьева и Горелкин — о поддержке тренеров на ЧР

Российские фигуристы Софья Леонтьева и Даниил Горелкин высказались о поддержке тренеров на чемпионате России в Челябинске. Танцевальный дуэт занял пятое место, набрав в общей сложности 193,87 балла.

Даниил: Как тренеры отреагировали на наш результат? У наших любимых тренеров огромнейший опыт, но за каждую пару в нашей команде они переживают, как за своих детей. Вместе с нами в течение всего сезона они становились более уверенными, более спокойными.

Софья: Хочется выразить им огромную благодарность за то, что мы очень спокойно готовились к этим соревнованиям. Всё было на позитиве. Они держались огромными молодцами, не подавали вида, что нервничают, даже когда они видели это по нам. Было очень комфортно.

Даниил: Да. От них исходила огромная поддержка и уверенность, за это мы им очень благодарны. Можно сказать, они с нами прожили эти два проката, — сказали спортсмены в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Отметим, фигуристы тренируются в группе Александра Свинина и Ирины Жук. Спортсмены проводят свой первый взрослый сезон, они выиграли бронзовые медали на двух этапах Гран-при.