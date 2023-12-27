Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Екатерина Боброва поделилась ожиданиями по поводу продолжения спортивной карьеры Камилы Валиевой

Боброва: хочу, чтобы Валиева минимум до следующей Олимпиады каталась
Камила Валиева
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях, ведущая подкаста «Чемпионата» «Ход коньком» Екатерина Боброва в новом 53-м выпуске поделилась своими ожиданиями по поводу продолжения спортивной карьеры олимпийской чемпионки 2022 года Камилы Валиевой.

«Я очень хочу видеть её в следующем сезоне. Хочу, чтобы она ещё как минимум до следующей Олимпиады каталась. А что будет дальше…» — сказала Боброва в подкасте.

Напомним, на прошедшем в Челябинске чемпионате России по фигурному катанию Камила Валиева стала третьей в женском одиночном катании с результатом 237,99 балла. Серебро по итогам соревнований завоевала Софья Муравьёва (239,40), а победительницей, набрав 246,53 балла, стала Аделия Петросян.

Материалы по теме
Валиева вновь без титула чемпионки России. Петросян — новая королева нашей фигурки!
Валиева вновь без титула чемпионки России. Петросян — новая королева нашей фигурки!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android