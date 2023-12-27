«Вы не можете сделать параллельно руки?» Боброва — о КП Мишиной и Галлямова

Ведущая подкаста «Чемпионата» «Ход коньком», олимпийская чемпионка Екатерина Боброва высказалась в новом выпуске о выступлении Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в короткой программе чемпионата России.

«Ещё один такой прокат, и я буду высказывать в эфире. У Мишиной с Галлямовым в нескольких местах короткой программы есть параллельные руки, был бы большой экран, я бы вам показала. Если у вас поставлены конкретно параллельные руки, и вы топ-уровень, олимпийские чемпионы, бронзовые призёры Олимпиады, чемпионы Европы и мира, почему вы не можете сделать их параллельно? Меня прямо выбивает это. Они едут на первый прыжок. Там «раз-два» параллельно идёт. Ну сядьте тогда на эти шаги, сделайте перед зеркалом параллельно. Это важно, это составляющая программы, ну сделайте это параллельно! В трёх местах, я насчитала, они не делают параллельные руки вместе», — сказала Боброва.

Напомним, Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями чемпионата России в соревновании спортивных пар.