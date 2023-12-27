«Нет, это не про нас». Алексей Ягудин раскрыл сюжет «Коровы на льду»

Победитель Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити (США), четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный победитель чемпионата Европы в мужском одиночном катании, россиянин Алексей Ягудин подробно рассказал о задумке шоу «Корова на льду».

«Жизненная история, достаточно современная история, явно не традициионный «Щелкунчик» или «Морозко». Эти сказки уже ставлены-переставлены от начала до конца — те, кто приходят на «Щелкунчика», понимают, чем эта история закончится. Илья решил поэкспериментировать — достаточно современная детская сказка, поставлена в современной стилистике. О чём «Корова на льду»? Все предполагают, что что-то неуклюжее на льду. Многие скажут, что про вас, но ответ нет — не про нас.

Здесь всё про жизнь, как Илья и сказал. Я — Ягодкин. Алексей Ягодкин — это уставший от жизни, от цирковой профессии человечек, у которого был какой-то подъём типа «Русского вызова» — а, нет, до «Русского вызова» была карьера, а потом всё спускается на нет. Есть Доминантова — Татьяна Тотьмянина, она владелица цирка. В последнее время дела не очень, её партнер — её супруг, подкаблук. Тоже приблизительно как всё в жизни. Мы втроем в одной упряжке с Тотьмяниной и Марининым.

Аналогия с «Русским вызовом» — как пришла идея директору цирка, Тане Тотьмяниной устроить конкурс — на нём победит Ягодкин, и в цирк начнут снова продаваться билеты. Второе дыхание для мистера Ягодкина. Не ожидали ничего хорошего, а получилось наоборот. Но в этот процесс вмешивается корова, которая смотрит фигурное катание, счастлива от того, что она видит, мечтает стать принцессой льда. Наверное, Женя Медведева — то, как видит корова себя, какой принцессой на льду. В конечном итоге этот конкурс происходит, Ягодкин счастлив, прекрасно выступает, но и корова тоже выигрывает. Как у любой сказки, отличный финал — и корова, и Ягодкин на первом месте, жизнь продолжается», — передает слова Ягудина корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.