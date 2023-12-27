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Медведева назвала своё шоу «БеС комментариев» среди проектов, которыми гордится

Медведева назвала своё шоу «БеС комментариев» среди проектов, которыми гордится
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Серебряный призёр Олимпийских игр фигуристка Евгения Медведева заявила, что гордится своим шоу «БеС комментариев».

«Проекты, которыми я горжусь? Спектакль «Кармен» – мне кажется, что я достойно справилась с ролью. Это была серьёзная для меня задача. Нужно было хорошо выглядеть в этой роли, и мне кажется, у меня хорошо получилось.

Ещё крупный серьёзный для нас проект – «БеС комментариев». Мы делаем успехи, я думаю. Люди, которые занимаются созданием контента, знают, насколько трудно собрать слаженную команду. Но у нас много людей – режиссёры, стилисты, визажисты, которые наших гостей подготавливают. Целый продакшен. Финансово вкладываемся в этот проект, получаем отдачу. Я горжусь этим», – передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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