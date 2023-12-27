Медведева: сложный период перетёк в то, что пришлось закончить с фигурным катанием

Серебряный призёр Олимпийских игр фигуристка Евгения Медведева рассказала, как преодолевать трудности, которые могут возникнуть по ходу карьеры.

«Как пережить тяжёлые времена в фигурном катании? Нет рецепта никакого. Главное помнить, что всё заканчивается в этом мире и тяжёлый период закончится рано или поздно. Начнётся хороший и тоже закончится. У меня сложный период перетёк в то, что мне пришлось закончить с фигурным катанием, и мне нормально, мне даже хорошо! У меня всё очень вовремя получилось для меня и для моего здоровья – ментального и физического. Всё закончится наилучшим образом, хотя в моменте кажется, что это не так. Главное либо переждать, либо что-то сделать с этим», – передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.