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Авербух: для меня личность года — это Роман Костомаров. Такое даже не может обсуждаться

Авербух: для меня личность года — это Роман Костомаров. Такое даже не может обсуждаться
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года в танцах на льжу, хореограф и продюсер Илья Авербух затруднился ответить на вопрос, кого считает спортсменом года в России в 2023 году.

«Спортсмен года? Не знаю даже. Для меня характер года и личность года — Роман Костомаров. Это даже не может обсуждаться», — передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, 10 января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован в реанимацию с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений у спортсмена развился некроз периферийных сосудов, после чего врачами было принято решение об ампутации конечностей. Позднее Костомаров прошёл процедуру протезирования и вышел на лёд в декабре 2023 года, выступив на юбилейном шоу Авербуха.

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