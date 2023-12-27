Туктамышева высказалась о своей роли в ледовом шоу «История любви Шахерезады»

Чемпионка мира и Европы, российская фигуристка Елизавета Туктамышева высказалась о своей роли в ледовом шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады».

«Я катаю антагониста этого шоу – Саис, властную злодейку, которая хочет забрать себе престол и никого не щадит. Для нее главное – это власть, она коварная, в течение всего шоу это прослеживается.

Помогают ли декорации катать в шоу или отвлекают? Нет, наоборот, мне очень нравится, потому что это очень яркое шоу, для зрителей оно очень пёстрое, им это нравится. Меня это подстёгивает и вдохновляет, потому что я, наоборот, не люблю, когда монотонно и тускло. Такой формат мне больше нравится.

Насколько программа наполнена спортивными элементами? Есть вращения и прыжки. Конечно, это не программы, которые мы катаем на соревнованиях. Здесь у меня очень мало сольного времени, я больше катаюсь с кем-то в паре, или вообще множество людей на льду, поэтому не всё можно исполнить. Вращения не самые сложные, потому есть корона, которая может слететь, нужно всё время это контролировать, костюмы не соревновательные.

Что самое сложное было при подготовке? Ничего, всё было прекрасно. Самое сложное было выучить шоу за полтора дня, мы это сделали. Это было в прошлом году, после чемпионата России я сразу приехала, и у меня было очень мало времени. У нас сейчас есть тоже такие фигуристы, которые вернулись с чемпионата России и им в короткий срок нужно выучить свою партию.

Татьяна Навка уделяет внимание каждой детали на репетиции? Это правильно, я это тоже отмечала. Знаю, что это важно, из этих мелочей создаётся качество, всё должно быть синхронно, по линиям, понятно. То, что она делает – абсолютно правильно. Каждый руководитель должен докапываться до самых мелочей.

Где буду встречать Новый год? Традиций нет, буду встречать в Питере либо с семьёй, либо с друзьями. Пока не определилась, сейчас главное – шоу», – передаёт слова спортсменки корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.