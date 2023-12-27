Валиева — о любовных отношениях: в этом плане очень мало людей проявляет ко мне интерес

Олимпийская чемпионка 2022 года в командном первенстве, чемпионка Европы, ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева в интервью Woman Hit откровенно высказалась о своей личной жизни.

— Остаётся ли у вас время на личную жизнь?

— Если вы спрашиваете про молодого человека — я ни с кем не встречаюсь. Но у меня есть время на отдых. После тренировок и в выходные мы ходим с подружками гулять, в кафе. Кинотеатры я не очень люблю.

— А почему молодого человека нет? Боятся вас парни?

— Не знаю, у них спросите (смеётся).

— Неужели с вами никто не пытался знакомиться в тех же соцсетях?

— На самом деле в этом плане как-то очень мало людей проявляет ко мне интерес. Хотя, казалось бы…

— Какой парень мог бы вам понравиться?

— С хорошим чувством юмора. Умный, красивый, самодостаточный — прямо как в сказке (смеётся).