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Камила Валиева высказалась о своей личной жизни

Валиева — о любовных отношениях: в этом плане очень мало людей проявляет ко мне интерес
Камила Валиева
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Олимпийская чемпионка 2022 года в командном первенстве, чемпионка Европы, ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева в интервью Woman Hit откровенно высказалась о своей личной жизни.

— Остаётся ли у вас время на личную жизнь?
— Если вы спрашиваете про молодого человека — я ни с кем не встречаюсь. Но у меня есть время на отдых. После тренировок и в выходные мы ходим с подружками гулять, в кафе. Кинотеатры я не очень люблю.
— А почему молодого человека нет? Боятся вас парни?
— Не знаю, у них спросите (смеётся).
— Неужели с вами никто не пытался знакомиться в тех же соцсетях?
— На самом деле в этом плане как-то очень мало людей проявляет ко мне интерес. Хотя, казалось бы…
— Какой парень мог бы вам понравиться?
— С хорошим чувством юмора. Умный, красивый, самодостаточный — прямо как в сказке (смеётся).

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