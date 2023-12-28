Петросян: не считаю, что у меня есть звёздная болезнь, я могу критически к себе относиться

Российская фигуристка Аделия Петросян ответила на вопрос о том, публичный ли она человек, и заявила, что не считает, что у неё есть звёздная болезнь.

«Я очень люблю активность. Люблю, когда громко в зале. Хотя я ненавижу громкие резкие звуки, но, когда публика начинает аплодировать, мне это очень нравится.

Странно, кстати. Никогда не думала об этом… Салют рядом бабахнул, мне уже плохо. Вот на показательных, когда блёстки высыпали на лёд, там был резкий звук, и меня просто передёрнуло, испугалась. А когда публика рядом, окружает тебя в зале, это очень здорово.

Меня в обычной жизни часто узнают, что для меня удивительно. Еду в автобусе: «А вы не Аделия Петросян?» Думаешь, наверное, да, Аделия Петросян. И все удивляются, какая я маленькая. Уже третий год меня спрашивают в соцсетях про 140 см роста. У меня 150.

Иногда устаёшь, конечно, когда просят автографы. С одной стороны, неудобно отказывать, потому что это часть нашей работы и внимание зрителей приятно.

С другой – бывает, у тебя затекли ноги, холодно, руки онемели, потому что ты, допустим, упал, и они из-за воды заледенели. Бывает сильная усталость, и, когда не даёшь автограф, люди обижаются, расстраиваются, и я прошу прощения, когда отказываю.

Но я не считаю, что у меня есть звёздная болезнь, потому что в обычной жизни я могу критически к себе относиться», – приводит слова фигуристки официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Напомним, чемпионат России проходил в Челябинске с 21 по 23 декабря. Победительницей женского одиночного катания стала Аделия Петросян, опередившая Софью Муравьёву и Камилу Валиеву.