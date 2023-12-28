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«Конфликтов ни с кем не хочу». Валиева — на вопрос, нравится ли ей кто-то из фигуристов

«Конфликтов ни с кем не хочу». Валиева — на вопрос, нравится ли ей кто-то из фигуристов
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Олимпийская чемпионка 2022 года в командном первенстве, чемпионка Европы, ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева ответила, есть ли среди нынешних фигуристов молодой человек, которого она рассматривает в качестве бойфренда.

«Я со всеми фигуристами просто дружу. Мне кажется, это лучшее решение. Так легче. В нашей среде все друг друга знают, обсуждают, кто с кем встречался. Я человек дружелюбный, конфликтов ни с кем не хочу (смеётся). Наверное, лучше, если молодой человек не из фигуристов. Да и внимания поменьше», — приводит слова Валиевой Woman Hit.

На прошедшем чемпионате России – 2024 в Челябинске Валиева заняла третье место, уступив лишь Аделии Петросян (золото) и Софье Муравьёвой (серебро).

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