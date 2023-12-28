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Анастасия Мишина рассказала, как мама Фёдора Климова посоветовала ей уйти в парное катание

Анастасия Мишина рассказала, как мама Фёдора Климова посоветовала ей уйти в парное катание
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Российская фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в дуэте с Александром Галлямовым, рассказала о своём переходе из одиночного катания в парное.

«Моим тренером в одиночном катании была Елена Александровна Климова — мама Фёдора Климова. Она посоветовала мне перейти в парное катание, так как я была маленького роста, где-то метр тридцать. Наверное, это был удобный момент, чтобы перейти в пары. Мне было 10 лет, возможно, для многих это немножко рано, но, так как у меня не было перспектив в одиночном катании, меня ничего не удерживало», — сказала Мишина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Напомним, на чемпионате России по фигурному катанию, прошедшем в Челябинске, Мишина и Галлямов стали победителями в соревновании спортивных пар.

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