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Тренер Синицыной: радует, что она взрослеет

Тренер Синицыной: радует, что она взрослеет
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Тренер российской фигуристки Ксении Синицыной Светлана Панова рассказала о позитивных изменениях в работе с фигуристкой в сезоне-2023/2024.

«Вот как раз и радует, что она взрослеет. Понятно, что в работе бывают и срывы, и плохое настроение, и слёзы, когда что-то не получается, но если раньше подобное означало, что тренировка полностью сорвана, сейчас Ксюша научилась с этим справляться. Уже гораздо более спокойно переключается на другую работу, если что-то не выходит, потом может снова вернуться к тому, что не получается, держит под контролем эмоции», — цитирует Панову RT.

Напомним, на прошедшем в Челябинске чемпионате России Синицына заняла четвёртое место в женском одиночном разряде с результатом 223,81 балла.

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