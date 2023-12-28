Анжелика Крылова перевела мошеннику 2,3 млн рублей

Серебряный призёр Олимпийских игр – 1998, двукратная чемпионка мира, а ныне тренер и хореограф Анжелика Крылова стала жертвой мошенника, получившего от неё обманным путём крупную денежную сумму. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По имеющейся информации, 26 декабря 2023 года неизвестный, представившийся сотрудником ФСБ, сообщил в телефонном разговоре, что мошенники якобы взломали банковские счета специалиста.

Для сохранения денежных средств мошенник предложил перевести их на резервный счёт. Позднее Крылова перевела 1,5 млн рублей на счёт, указанный звонившим мужчиной. После этого неизвестный предупредил спортсменку о том, что злоумышленники попытаются оформить на неё кредит. Чтобы это предотвратить, аферист предложил женщине самой взять кредит в банке и перевести полученные деньги на тот же резервный счёт.

В общей сложности Крылова перевела злоумышленнику 2,3 млн рублей. В тот же день тренер написала заявление в полицию.