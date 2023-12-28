Медведева — о вредных привычках: очень люблю ныть, когда устаю, начинаю капризничать

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании 23-летняя российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о привычках, от которых хотела бы избавиться.

«Привычки, от которых я хотела бы избавиться? Я очень люблю ныть. Когда сильно устаю, начинаю капризничать. Мне самой мерзко становится. Превращаюсь в склизкую улитку, до которой не хочется дотрагиваться.

Хочу меньше ныть и жаловаться. Ещё одна привычка, женская тема. Я очень сильно кусаю губы, до крови.

Соцсети? У меня стоит на них ограничение — 1,5 часа в день, потом они блокируются», – сказала Медведева в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»