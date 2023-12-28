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Роднина объяснила, почему не может назвать Костомарова человеком года

Роднина объяснила, почему не может назвать Костомарова человеком года
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Трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина объяснила, почему не может назвать олимпийского чемпиона 2006 года, двукратного чемпиона мира в танцах на льду Романа Костомарова человеком года.

«Он человек преодоления, но не человек года. Хотя Роман — колоссальный пример для подражания. Он вызвал гордость своей волей к победе и жизни, вызывает гордость, но человеком года назвать его не могу. Потому что весь этот год у нас несколько другие события и наши мысли направлены в другую сторону. Мне сложно назвать одного человека и не должна это делать, поэтому это должны решать люди», — приводит слова Родниной Sport24.

Напомним, 10 января 2023 года Костомаров был госпитализирован в реанимацию с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений у спортсмена развился некроз периферийных сосудов, после чего врачами было принято решение об ампутации конечностей. Позднее Костомаров прошёл процедуру протезирования и вышел на лёд в декабре 2023 года, выступив на юбилейном шоу Ильи Авербуха.

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