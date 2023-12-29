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Семененко рассказал, с чего стоит начать знакомство с аниме

Семененко рассказал, с чего стоит начать знакомство с аниме
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Двукратный чемпион России в мужском одиночном катании Евгений Семененко рассказал, с каких фильмов или сериалов стоит начинать знакомство с аниме, образами из которого он часто вдохновляется.

«Обывателю начинать с «Атаки титанов» бы не рекомендовал, она интересная, это классика, да, жестокая, но шарм некий есть. Мне долго советовали Хаяо Миядзаки, посмотрел «Унесённые призраками» и «Ходячий замок» — настоящие шедевры, так что рекомендую начать с них. Сам сейчас смотрю «Восхождения героя Щита», начал ещё в школе и потом делал большой перерыв, сейчас выходит третий сезон. Вообще не люблю смотреть то, что ещё в процессе выхода, – у «Наруто» восемь лет ждал развязки, у «Атаки титанов» – пять лет. Зато была хорошая картинка, аниматоры не схалявили», — сказал Семененко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

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