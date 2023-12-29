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Семененко: считаю навязанным мнение, что аниме не для взрослых людей

Семененко: считаю навязанным мнение, что аниме не для взрослых людей
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Двукратный чемпион России в мужском одиночном катании Евгений Семененко не согласен с мнением о том, что жанр аниме может быть интересен только детской и подростковой аудитории. Сам Семененко является поклонником японской мультипликации.

«Я считаю, это навязанное мнение, что аниме не для взрослых людей. Фантазия в аниме ничем не ограничивается, как в фильмах. Вот тебе «Наруто» – мир ниндзя, вот тебе «Код Гиасс» – жанр «меха», где всё завязано на роботах, определённая политика внутри самого сериала. Хорошо, когда нет чёткого понятия, где добро, а где зло, просто видна ситуация и то, как герои поступают в определённых жизненных моментах, это цепляет», — сказал Семененко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

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