«Вынес для себя определённую философию». Семененко — о финале «Атаки титанов»

Двукратный чемпион России в мужском одиночном катании Евгений Семененко высказался о финале аниме-сериала «Атака титанов».

Анастасия Матросова (корреспондент «Чемпионата»). На пресс-конференции ЧР после короткой программы прозвучал вопрос про нашумевший сериал «Слово пацана», но тебе, наверное, логичнее будет задать вопрос про финал эпопеи «Атака титанов», который недавно вышел. Смотрел ли ты вообще этот аниме-сериал и как он тебе?

Семененко. Я смотрел, начал, ещё когда третьего сезона не было, ещё в школьном возрасте. И потом следил, когда выходили сезоны по одной серии в неделю, а между самими сезонами был большой перерыв. Пошли приколы о том, что она всё никак закончиться не может, вроде бы финальные серии, а потом ещё ждать два года финал финала… Задумка интересная, вынес для себя определённую философию.