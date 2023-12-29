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Муравьёва: я в этом сезоне не думаю только о чистом прокате. Я думаю о местах

Муравьёва: я в этом сезоне не думаю только о чистом прокате. Я думаю о местах
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Вице-чемпионка России в женском одиночном катании Софья Муравьёва рассказала о своих ожиданиях от соревнований в Челябинске.

«А я в этом сезоне не думаю только о чистом прокате. Я думаю о местах», — заявила фигуристка изданию «РИА Новости Спорт».

«Это только с этого сезона – в прошлом я действительно ни о чём другом не думала, кроме как о чистых прокатах. На пресс-конференции кто-то сказал, что моё четвёртое место на прошлом чемпионате России было обидным, но для меня в тот момент это было не так», — добавила спортсменка.

Напомним, по результатам чемпионата России Софья Муравьёва, набравшая по сумме двух программ 239,40 балла, уступила только Аделии Петросян, занявшей первое место с результатом 246,53 балла.

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