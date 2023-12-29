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Медведева: была девочка, которая врала Тутберидзе — температура 48, обе ноги сломаны

Медведева: была девочка, которая врала Тутберидзе — температура 48, обе ноги сломаны
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Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 по фигурному катанию Евгения Медведева в новом выпуске YouTube-шоу Sport24 «Есть история» на канале «Фигурка» рассказала о воспоминании из детства. В их группе была фигуристка, которая вместо тренировок часто «болела загаром».

«У нас была девочка в группе, когда мы мелкие были, которая врала Этери Георгиевне. Родители приходили: «Всё плохо, у неё температура 48, фурункулы на всю спину, обе ноги сломаны, она в больнице, ходить не может, глаза не открывает, вместо еды принимает кока-колу». Такие истории. И все такие: «О господи, может, её надо навестить?» – «Нет-нет, она такая заразная!» Через неделю приезжает загорелая – просто мулатка», — сказала Медведева.

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