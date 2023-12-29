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Морошкин объяснил, почему считает Гуменника лучшим фигуристом России на данный момент

Морошкин объяснил, почему считает Гуменника лучшим фигуристом России на данный момент
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Хореограф спортивного клуба Тамары Москвиной Николай Морошкин рассказал, почему, по его мнению, Пётр Гуменник является лучшим фигуристом России.

«Я считаю, что он самый гармоничный одиночник на данный момент. Пётр обладает завораживающей пластикой тела, умеет использовать инерцию в скольжении, способен передать любой образ на льду», — сказал Морошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Напомним, на прошедшем в Челябинске чемпионате России по фигурному катанию Пётр Гуменник занял третье место в мужском одиночном разряде с результатом 292,42 балла. Серебро турнира досталось Владиславу Дикиджи, набравшему 293,74 балла. Чемпионом России во второй раз в своей карьере стал Евгений Семененко, его результат составил 294,75 балла.

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