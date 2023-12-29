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«Уже три года здесь». Юлия Липницкая — о тренерстве в «Ангелах Плющенко»

«Уже три года здесь». Юлия Липницкая — о тренерстве в «Ангелах Плющенко»
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Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая заявила, что сразу приняла приглашение тренировать в академии «Ангелы Плющенко».

«В фигурном катании я уже 21 год. После завершения спортивной карьеры решила пойти в тренеры. Сначала это были спортивные сборы, мастер-классы, формат выездных тренировок по разным городам и странам, а потом поступило предложение поработать в «Ангелах Плющенко». Достаточно было всего одного звонка от Евгения Викторовича — я приехала и сразу начала работать. Уже три года здесь. У меня две группы – в каждой от 10 детей и больше. Сейчас продолжается набор», — приводит слова Липницкой пресс-служба правительства Москвы.

Напомним, Юлия Липницкая завершила профессиональную спортивную карьеру в 15 лет сразу после чемпионства на сочинской Олимпиаде-2014.

Академия «Ангелы Плющенко» основана в 2017 году. Сейчас там около 150 фигуристов, которые проходят обучение по программе, разработанной самим Евгением Плющенко. В тренерский состав входят 13 человек.

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