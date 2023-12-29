«Ревности никакой нет». Хореограф школы Москвиной — о работе Гуменника с Глейхенгаузом

Хореограф спортивного клуба Тамары Москвиной Николай Морошкин рассказал о работе фигуриста Петра Гуменника с Даниилом Глейхенгаузом и Этери Тутберидзе над постановкой произвольной программы «Портрет Дориана Грея» к сезону-2023/2024.

«Ревности никакой нет. Я за то, чтобы спортсмены всегда развивались, пробовали работать с новыми хореографами. Не вижу смысла в том, чтобы ставить программы у одних и тех же хореографов.

К «Дориану Грею» мы искали Петру специалиста по актёрскому мастерству, чтобы раскрыть его образ в полной мере. На протяжении всего сезона мы стараемся улучшать все аспекты в каждой программе», — сказал Николай Морошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.