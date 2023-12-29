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«Я увидел, что он живёт в музыке». Хореограф клуба Москвиной — об экспериментах Гуменника

«Я увидел, что он живёт в музыке». Хореограф клуба Москвиной — об экспериментах Гуменника
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Хореограф Николай Морошкин, работающий с фигуристом Петром Гуменником, рассказал об особенностях выбора музыкального сопровождения для программы фигуриста.

«Он любит индастриал-метал, часто включает такую музыку на тренировках, она заряжает его энергией. Со своей стороны, я нашел те варианты, которые, на мой взгляд, можно использовать в фигурном катании. Первая наша проба состоялась на шоу Тутберидзе, получилось здорово. Я увидел, что он в живёт в музыке и чувствует её.

Всегда видно, когда человек участвовал в подборе музыки и образа для себя, и это всегда работает на сто процентов. Музыка должна нравиться исполнителю и не должна быть навязана», — сказал Морошкин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.

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