Морошкин — о прокатах Гуменника в Минске: задача была проехать с самым сложным контентом

Хореограф спортивного клуба Тамары Москвиной Николай Морошкин, работающий с фигуристом Петром Гуменником, в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой рассказал об участии фигуриста на турнире в Беларуси.

– Пару недель назад Пётр выступал на международном клубном старте в Минске. Какие на том турнире были цели и почему мы не увидели такой сложный контент на чемпионате России?

– В Минске задача была проехать с самым сложным контентом. На важных стартах обязательно исполнять надёжные элементы, риск ни к чему.

– Чувствовалось ли на Кубке Дружбы, что это международный старт? Или сравнивать сложно?

– Любая смена обстановки – это что-то новое, и для соревновательного опыта это очень важный момент.