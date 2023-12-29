Морошкин — о работе с хореографом Михеевой: смогли завлечь талантливыми фигуристами

Хореограф спортивного клуба Тамары Москвиной Николай Морошкин, работающий с фигуристами Петром Гуменником, Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым, Ясминой Кадыровой и Валерием Колесовым, а также другими спортсменами клуба, ответил на вопрос о совместной работе с Ксенией Михеевой.

– Из чего родилось сотрудничество с Ксенией Михеевой? До клуба Москвиной она не работала с фигурным катанием.

– Находясь в поиске новых решений для фигурного катания, я наткнулся на хореографию Ксении в социальных сетях. Связался с её менеджером, и мы быстро нашли общий язык. Мы смогли завлечь Ксению нашими талантливыми фигуристами, – сказал Морошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.