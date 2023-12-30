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Иван Букин рассказал, почему международные соревнования важны для спортсменов

Иван Букин рассказал, почему международные соревнования важны для спортсменов
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Фигурист Иван Букин, выступающий в танцах на льду, объяснил, почему, по его мнению, международные соревнования – это важная часть жизни спортсмена.

«То, что не хватает больших международных соревнований, это сто процентов. Никто и не спорит с этим. Это соревнования между спортсменами из разных стран. Даже самый опытный спортсмен на чемпионате Европы, на чемпионате мира, на чемпионате четырех континентов получает дополнительный опыт.

Конкуренция рождает мотивацию. Это тебя мотивирует делать какие-то интересные вещи, развиваться и развивать фигурное катание. Это такая цепочка из многих звеньев, которая и двигает весь наш спорт вперед. Поэтому появился и аксель в четыре с половиной оборота, и все остальное» — сказал Букин в интервью NEWS.

Напомним, что 21-22 декабря Иван Букин и его партнер Александра Степанова завоевали золото Чемпионата России-2024. Они стали первыми и в произвольной программе, и в ритм-танце.

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