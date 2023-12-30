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Инна Гончаренко: чемпионат России — 2024 показал, что наши фигуристы не расслабились

Инна Гончаренко: чемпионат России — 2024 показал, что наши фигуристы не расслабились
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко подвела итоги 2023 года для фигурного катания.

«Всегда судят по чемпионату России, который подводит определённую черту, и по олимпийским циклам. Сейчас идёт естественная смена лидерского состава. Этот процесс проходит постоянно. Есть какой-то костяк, у нас всегда насчитывается подготовка. Олимпийские игры — основные соревнования для всех спортсменов. На это ориентируются при подготовке. Происходит смена на этом процессе — кто-то остаётся, кто-то уходит. Оставшиеся переживают больше психологическую, чем физическую усталость.

Мне кажется, сейчас момент перестановки сил устаканился. Чемпионат России показал, что ребята в отсутствие международных стартов не расслабились, а показали определённый виток развития в виде сложных и насыщенных программ. Спортсмены работают не только над прыжками, но и интересными постановками, чтобы показать настоящее фигурное катание. Красота не ушла, особенно в женском катании, о чём переживали, когда все начали делать акцент на прыжки. Да, есть четверные, весь костяк нашей команды их прыгает», — сказала Гончаренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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