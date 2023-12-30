Инна Гончаренко: чемпионат России — 2024 показал, что наши фигуристы не расслабились

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко подвела итоги 2023 года для фигурного катания.

«Всегда судят по чемпионату России, который подводит определённую черту, и по олимпийским циклам. Сейчас идёт естественная смена лидерского состава. Этот процесс проходит постоянно. Есть какой-то костяк, у нас всегда насчитывается подготовка. Олимпийские игры — основные соревнования для всех спортсменов. На это ориентируются при подготовке. Происходит смена на этом процессе — кто-то остаётся, кто-то уходит. Оставшиеся переживают больше психологическую, чем физическую усталость.

Мне кажется, сейчас момент перестановки сил устаканился. Чемпионат России показал, что ребята в отсутствие международных стартов не расслабились, а показали определённый виток развития в виде сложных и насыщенных программ. Спортсмены работают не только над прыжками, но и интересными постановками, чтобы показать настоящее фигурное катание. Красота не ушла, особенно в женском катании, о чём переживали, когда все начали делать акцент на прыжки. Да, есть четверные, весь костяк нашей команды их прыгает», — сказала Гончаренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.