Татьяна Тарасова: 2023 год можно назвать очень удачным для российского фигурного катания

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова подвела итоги 2023 года для российского фигурного катания.

«2023 год можно назвать очень удачным для российского фигурного катания. Прошёл чемпионат России в очень сильной борьбе. Появился Дикиджи, который может сражаться со всем миром. Он с Гуменником может выступать на самом высоком уровне. Радует, что Алиев хорошо прокатался. Может быть, он забыл свои падения и ошибки — как в песне катался.

Вернулись в спорт и провели с большим триумфом чемпионат России Ваня Букин и Саша Степанова. Потрясающе откатали произвольную программу. Из девочек отмечу Петросян, которая на наших глазах исполняла два разных четверных, но, к сожалению, с одного упала. Муравьёва, которая исполнила на огромной скорости аксель в три с половиной оборота в короткой программе. Только несколько девочек в мире так прыгают. Синицына болела, вылечилась, превзошла себя и была настоящей фигуристкой, которая умеет очень многое, но пока без четверных. У нас очень сильные девочки, а пары лучшие в мире. Особенно хороши наши чемпионы, Мишина и Галлямов, которые феноменально откатали произвольную программу», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.