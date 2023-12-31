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Елизавета Туктамышева поздравила с наступающим Новым годом

Елизавета Туктамышева поздравила с наступающим Новым годом
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Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева в своём телеграм-канале поздравила фанатов с Новым годом.

Фото: Личный архив Елизаветы Туктамышевой

«Хочу поздравить вас фразой, которую услышала в одном из любимых подкастов: пусть 2024 год будет лучше, чем вы о нём думаете!» — написала Туктамышева под постом с фото.

Напоминаем, 26-летняя российская фигуристка объявила о паузе в карьере. Она объяснила это тем, что хочет заниматься собой и своими личными проектами, поэтому в сезоне-2023/2024 на соревнованиях выступать не будет. По поводу полного завершения карьеры Туктамышева сказала, что это произойдёт только тогда, когда она будет выходить на лёд без страсти и поймёт, что ей это надоело.

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