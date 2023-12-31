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Гербольдт: хотелось бы пожелать российским фигуристам не останавливаться в развитии

Гербольдт: хотелось бы пожелать российским фигуристам не останавливаться в развитии
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Чемпионка России среди юниоров, бронзовый призёр чемпионата России в женском одиночном катании, а ныне тренер Катарина Гербольдт поделилась пожеланиями к фигуристам на 2024 год.

«В первую очередь в 2024 году хотелось бы пожелать нашим фигуристам здоровья, потому что это самое важное. Также уверенности в себе и не останавливаться в своём личном развитии и прогрессе. Для спортсмена это самое важное», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Гербольдт завершила карьеру в 2015 году и с тех пор работает тренером.

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