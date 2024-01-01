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Олимпийская чемпионка Анна Щербакова поздравила россиян с Новым годом

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова поздравила россиян с Новым годом
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Олимпийская чемпионка 2022 года, чемпионка мира в женском одиночном катании Анна Щербакова обратилась к россиянам с поздравлением с Новым годом.

«Я поздравляю всех вас с наступившим Новым годом! Желаю вам, конечно, прежде всего здоровья, а также больше спорта в вашей жизни. Пусть Новый год принесёт вам много новых достижений, успехов как в обычной жизни, так и в спорте», — сказала Щербакова телеграм-каналу Олимпийского комитета России (ОКР).

После победы на Олимпийских играх Щербакова не выступала на соревнованиях. Перед сезоном-2022/2023 Анна сделала операцию на колене, после которой долго восстанавливалась. Минувшим летом она вернулась к тренировкам, но о желании выйти на старт пока не сообщала.

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