Олимпийская чемпионка Анна Щербакова поздравила россиян с Новым годом

Олимпийская чемпионка 2022 года, чемпионка мира в женском одиночном катании Анна Щербакова обратилась к россиянам с поздравлением с Новым годом.

«Я поздравляю всех вас с наступившим Новым годом! Желаю вам, конечно, прежде всего здоровья, а также больше спорта в вашей жизни. Пусть Новый год принесёт вам много новых достижений, успехов как в обычной жизни, так и в спорте», — сказала Щербакова телеграм-каналу Олимпийского комитета России (ОКР).

После победы на Олимпийских играх Щербакова не выступала на соревнованиях. Перед сезоном-2022/2023 Анна сделала операцию на колене, после которой долго восстанавливалась. Минувшим летом она вернулась к тренировкам, но о желании выйти на старт пока не сообщала.